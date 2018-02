Presidente do PT evita defender Dr. Hélio

CAMPINAS - Arrolado como testemunha pelo prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), o Dr. Hélio, na Comissão Processante que apura supostas irregularidades na administração da cidade, o deputado estadual Edinho Silva, presidente do PT-SP, depôs na tarde de sexta-feira, 22, e foi pouco enfático na defesa do acusado, seu aliado político.

A comissão investiga supostas irregularidades na administração municipal em autorizações para loteamentos, instalações de antenas de telefonia celular no município e em contratos da Sanasa, a empresa de saneamento de Campinas.

O deputado disse desconhecer o processo ao qual Dr. Hélio responde na Câmara, não conhecer a Sanasa, nem nunca ter estado em Campinas para tratar de assuntos relacionados à empresa.

Afirmou ainda que seu relacionamento com o prefeito é estritamente "político-partidário". "Prefiro não opinar sobre teses", disse, em resposta a perguntas relacionadas à permanência de Dr. Hélio no cargo durante investigações que recaem sobre seus secretários e sobre sua mulher, Rosely Nassim dos Santos, apontada pelo Ministério Público como chefe do suposto esquema de corrupção na Sanasa. Edinho confirmou já ter tido contato com alguns dos suspeitos. "Mas eu os encontrava em reuniões partidárias", afirmou.

Também na tarde de sexta-feira, um dos advogados do prefeito, Alberto Rollo, entregou à comissão documentos de defesa de Dr. Hélio. O vereador Artur Orsi (PSDB), autor do pedido de cassação do pedetista, disse que os documentos parecem forjados e foram produzidos "mal e porcamente". Rollo, afirmou que uma perícia levaria algo em torno de um mês para ser concluída. A Comissão Processante poderá pedir o impeachment do prefeito ao fim dos trabalhos, que podem levar até 90 dias, conforme o prazo regimental do Legislativo.

O PT integra a administração municipal campineira. O vice de Dr. Hélio, Demétrio Vilagra, é petista e um dos denunciados pelo Ministério Público. Ele é acusado de ter recebido R$ 20 mil de empresários investigados no processo.