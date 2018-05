Presidente do PT em cidade da Paraíba é assassinado

JOÃO PESSOA - O presidente do Partido dos Trabalhadores da cidade de Mogeiro, no interior da Paraíba, na região do Agreste, Ivanildo Francisco da Silva, 33 anos, foi assassinado na noite da quarta-feira, 6, na casa dele, nos arredores da cidade. Estava com ele apenas a filha de 1 ano e seis meses. A mulher de Ivanildo tinha ido à cidade para assistir um ato religioso e só voltou na manhã seguinte para sua casa. O corpo do político foi encontrado na manhã desta quinta-feira por um vizinho.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Luiz Barros Pessoa, um vizinho da vítima contou que ouviu dois tiros, por volta de 21h da quarta-feira, mas ficou com medo de sair de casa. A região do Agreste é conhecida pela violência e já teve várias mortes no passado. O delegado Luiz Barros disse não ter conseguido identificar suspeitos, mas confirmou que sua linha de investigação envolve a política da região.