Presidente do PT diz que querem tirar Dilma do poder para abafar Lava Jato

BRASÍLIA - O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou nesta quinta-feira, 14, que a tentativa de tirar do poder a presidente Dilma Rousseff tem por trás "motivos sinistros", como o de abafar as investigações da Operação Lava Jato. A três dias da votação do impeachment, Falcão disse que tanto o vice-presidente Michel Temer como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), "acenam com a expectativa de que o combate à corrupção seja interrompido" daqui para a frente.

Depois de chamar Temer de "conspirador-geral da República" e lembrar ações penais que tramitam contra Cunha no Supremo Tribunal Federal, Falcão fez questão de destacar que Dilma é honesta, "ao contrário desses que comandam o golpe". Ao citar o áudio enviado por Temer, na segunda-feira, 11, a um grupo de deputados do PMDB com as diretrizes do que seria o seu programa de governo, o petista observou que em nenhum momento ele mencionou o combate à corrupção.

"É de se supor, então, que muitos alimentem a ideia de que as investigações serão barradas. Esse é um dos motivos sinistros que se escondem atrás do golpe, além da troca de cargos", insistiu Falcão, em estratégia definida com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos bastidores, depois que o PP decidiu deixar o governo, começaram a circular no Congresso rumores de que integrantes do partido - com vários deputados sob a mira da Lava Jato - e também de outras legendas, estariam interessados num acordo com o PMDB de Temer para interromper apurações da Polícia Federal.

Embora a situação do governo seja muito difícil após a debandada de aliados, o presidente do PT não quis fazer previsões sobre a votação no plenário da Câmara, marcada para o próximo domingo, 17. Para ele, um país como o Brasil "não pode se transformar numa republiqueta, vítima de um golpe comandado por um vice que, além de conspirar há algum tempo, traiu sua companheira de chapa".

Em discurso afinado com Dilma, que falou em pacto nacional se vencer o impeachment, Falcão argumentou que o PT não se oporá a conversar nem mesmo com a oposição. Assegurou, ainda, que Lula estará ao lado de Dilma e que haverá mudanças no governo, com um novo programa econômico e social.