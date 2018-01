Presidente do PT critica privatizações feitas pelo PSDB

BRASÍLIA - O presidente nacional do PT, Rui Falcão, defendeu a privatização dos aeroportos feita pelo governo Dilma Rousseff e aproveitou para atacar o modelo de desestatização do governo tucano. No encontro para comemorar 32 anos de existência do PT, Falcão disse que os tucanos "venderam o País na bacia das almas".

"Os nossos adversários, que nos antecederam, eram privatistas por convicção. Nós defendemos o caráter público das administrações. No governo deles houve uma privataria desbragada, vendendo várias empresas estatais", disse Falcão. Ele citou como exemplo a privatização da Vale do Rio Doce, vendida por R$ 3 bilhões. "Só a outorga do aeroporto de Guarulhos foi R$ 16,4 bilhões", observou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante de uma plateia de prefeitos e de deputados, Falcão afirmou que é importante não "sucumbir à tentação da aliança fácil". Mais tarde, em entrevista, ele evitou dizer que se referia a uma possível aliança do PT de São Paulo com o prefeito Gilberto Kassab, do PSD. Falcão é do grupo da senadora Marta Suplicy (PT-SP), preterida na disputa pela prefeitura paulistana, que comparou a um pesadelo a aliança com Kassab nas eleições municipais deste ano.