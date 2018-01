Presidente do PT chama investigações sobre cartel de 'trensalão'

RIO DE JANEIRO - O presidente nacional do PT, Rui Falcão, chamou de "trensalão" as investigações sobre formação de cartel em licitações de trens e metrô em São Paulo e no Distrito Federal e sobre suposto pagamento de propina, na manhã desta sexta-feira, 9, no Rio. Ao se referir aos governantes paulistas do PSDB, o petista afirmou: "Se não sabiam, deviam saber. Estão há muitos anos no poder".

Falcão, que também é deputado estadual em São Paulo, queixou-se da forma como são tratadas as investigações que envolvem petistas. "Se tivesse algum dos nossos partidos envolvidos, seria a maior corrupção da história. Mas é cartel e a vítima é o Estado", criticou, em discurso durante seminário que discute as manifestações que tomaram conta do País e reúne PSB, PDT, PT e PC do B.

Assembleia. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse também que é mais fácil aprovar uma CPI para investigar formação de cartel em licitações do metrô de São Paulo, com suspeitas de pagamento de propina, no Congresso Nacional do que na Assembleia Legislativa de São Paulo. "Em São Paulo, o governo do PSDB não admite nenhuma CPI destinada a dar transparência", disse Falcão. A CPI no Congresso, segundo o dirigente petista, se justifica pelo fato de haver denúncias contra as administrações de São Paulo e do Distrito Federal, "porque cartel é uma questão federal e por haver recurso do BNDES".

O presidente do PT disse que o partido estará presente na passeata "contra o propinoduto ou o trensalão", como havia definido mais cedo, mas não sabe se de forma institucional. "Vi que haverá uma manifestação do pessoal do Movimento Passe Livre, que hoje aglutina muita gente, no dia 14. O PT tem participado de tudo. Nossa juventude, nossa militância, não necessariamente com bandeira", afirmou.