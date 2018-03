Presidente do PT acompanha depoimento de Vaccari O governo enviou o presidente do PT, José Eduardo Dutra, para acompanhar o depoimento do tesoureiro do PT e ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), João Vaccari Neto, no Senado. Ele é acusado pelo Ministério Público paulista (MP-SP) de desviar recursos da cooperativa para campanhas do partido, inclusive as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros petistas, entre eles, Francisco Campos, integrante do Diretório Nacional da legenda e da campanha da ministra Dilma Rousseff, acompanham a sessão.