Presidente do PSDB-SP diz que Alckmin vai crescer ainda mais O Presidente Estadual do PSDB de São Paulo, deputado Sidney Beraldo, acredita que o candidato de sua legenda à Presidência da República, Geraldo Alckmin, deverá crescer ainda mais nas próximas pesquisas de intenção de voto. Ele disse que recebeu com muita tranqüilidade os resultados das pesquisas de intenção de votos favoráveis a Alckmin. "Principalmente quando o Brasil tiver conhecimento do que ele fez por São Paulo e do que poderá fazer pelo nosso País", disse. Mesmo com o otimismo gerado no comando da campanha presidencial do PSDB e PFL com o crescimento de Alckmin nas mais recentes pesquisas de intenção de voto feitas pelo Datafolha e Vox Populi, divulgadas hoje, Beraldo alerta que as pesquisas são apenas uma fotografia do momento e requerem atenção. "Temos de manter a humildade ao receber os resultados. Temos muito a fazer porque a pesquisa que realmente vai valer é a do dia primeiro de outubro (dia da eleição)", complementou.