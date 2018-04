Presidente do PSDB reforça campanhas O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (foto), fez campanha ontem para os candidatos tucanos de Londrina, Luiz Carlos Hauly, e de Ponta Grossa, Pedro Wosgrau, os dois municípios que têm segundo turno no Paraná. Hoje ele continua o trabalho em São Paulo, passando por São Bernardo e Guarulhos. Nas duas cidades, Guerra teve agendas semelhantes: reunião com os candidatos e caminhada pelo centro.