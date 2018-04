Presidente do PSDB consegue virada

Em uma eleição apertada, o candidato do PSDB, Custódio Mattos, foi eleito prefeito de Juiz de Fora (MG), derrotando Margarida Salomão (PT). Ex-secretário de Estado do governo de Aécio Neves (PSDB) e presidente licenciado do PSDB mineiro, Mattos obteve 51,82% dos votos válidos. Margarida teve 48,18% - uma diferença de pouco mais de 10 mil votos. O triunfo do tucano representou uma virada em relação ao primeiro turno , quando Mattos obteve 28,23% dos votos e Margarida, 40,82%.