Presidente do PSB viaja para São Paulo

Mais cedo, os partidos da coligação foram à sede do PSB em Brasília referendar o apoio à Marina Silva. A ex-senadora também esteve no encontro e deixou o local afirmando que a coligação estava unida em torno do legado de Eduardo Campos, mesmo com a crise envolvendo Siqueira e sem a confirmação da permanência do PSL na aliança.

Marina já partiu para São Paulo, onde tem agendado gravações do programa eleitoral de rádio e TV na noite de hoje. A assessoria de imprensa não informou o compromisso do presidente da legenda na capital paulista.