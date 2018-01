Presidente do PSB paulista sinaliza apoio a Alckmin O presidente do PSB paulista, Márcio França, afirmou há pouco que a legenda ainda não definiu um apoio à corrida sucessória em São Paulo e que as negociações serão retomadas em março. Contudo, ele ressaltou que as pesquisas internas do partido apontam que o eleitor do provável candidato da legenda à Presidência da República, o governador de Pernambuco Eduardo Campos, não tem resistência a uma composição com o PSDB de São Paulo, cujo candidato à reeleição é o governador Geraldo Alckmin.