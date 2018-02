Presidente do PSB anuncia consulta para definir chapa No momento em que o nome da ex-senadora Marina Silva é tido como favorito para substituir Eduardo Campos como candidata à Presidência da República pelo PSB, o presidente nacional da legenda, Roberto Amaral, divulgou nota oficial neste domingo, 17, afirmando que iniciará consulta para a definição dos nomes que vão compor a chapa do partido. "Sepultado nosso líder, o PSB abre processo de consulta visando a construção de alternativa política consensual a ser adotada pela Executiva Nacional", diz a nota.