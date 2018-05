Presidente do PRB recusou reunião com Lula antes de votação na Câmara, diz deputado

BRASÍLIA - O presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, negou convite para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados.

O convite foi feito a Pereira por meio do deputado federal Orlando Silva (PC do B-SP), que confirmou a negativa de Pereira. O encontro aconteceria no hotel em que Lula costuma se hospedar em Brasília e onde o ex-presidente chegou a receber várias lideranças, na tentativa de tentar barrar o impeachment.

O presidente do PRB, contudo, negou o convite, alegando que “não podia dar o que Lula queria”, pois o partido já tinha fechado questão a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A essa altura, Pereira já tinha feito acordo com o vice-presidente Michel Temer.

O PRB pediu ao peemedebista o Ministério da Agricultura, para o qual pretende indicar o deputado federal Cesar Halum (TO). Temer, contudo, não garantiu. Disse que, caso não pudesse dar a pasta desejada, daria “outro espaço de relevância”, não explicitado no encontro.

A reunião entre Temer e o presidente do PRB aconteceu antes da votação do impeachment na Câmara. De lá para cá, eles não voltaram a se encontrar.

O presidente do PRB disse a interlocutores que o partido só está disposto a apoiar um governo Michel Temer se ganhar um ministério “que funcione”, como a Agricultura. “Para degustar as medidas amargas que o governo dele vai ter de tomar, temos de ter algum bônus”, diz um membro da cúpula do PRB.

A direção do partido já sinalizou a Temer que não aceitaria novamente o Ministério dos Esportes. A pasta foi comandada pela sigla até março deste ano, quando a legenda anunciou o desembarque oficial da base aliada do governo Dilma Rousseff.

O ministério era ocupado pelo deputado federal George Hilton (MG). O parlamentar ainda tentou permanecer no cargo, saindo do PRB e se filiando ao PROS. A presidente Dilma, no entanto, acabou demitindo o político da pasta logo depois.

A bancada do PRB na Câmara possui 22 deputados, que votaram unanimemente pela admissibilidade do impeachment de Dilma. No Senado, o partido tem um representante: Marcelo Crivela (RJ), que já declarou ser a favor do impedimento da petista.