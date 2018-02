Presidente do PPS vai negociar candidatura com Huck após carnaval, diz jornal

O presidente nacional do Partido Popular Socialista (PPS), deputado Roberto Freire, disse que irá voltar a negociar, após o Carnaval, com Luciano Huck sobre uma possível candidatura do apresentador à eleição presidencial pelo partido, informou o jornal O Globo.

"As negociações estão mais do que abertas. Falamos por telefone quando ele estava em Paris (semana passada) e ficamos de falar novamente logo depois do Carnaval", disse Freire. "Essa decisão (de ser candidato à Presidência) é muito solitária, mas deixamos claro que ele teria aqui no partido protagonismo no processo decisório das eleições."

Para Freire, as condições oferecidas pelo PPS são melhores do que Huck encontraria no PSDB, onde o governador paulista é pré-candidato à eleição presidencial. "O Huck tem percebido o quanto o PSDB enfrenta esse problema de falta de unidade em prol de uma candidatura", afirmou.