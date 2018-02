Presidente do PPS diminui peso de Ciro nas eleições O presidente do PPS, Roberto Freire, reconheceu hoje, durante abertura do Encontro da Executiva Nacional, em Fortaleza, que o deputado federal Ciro Gomes (PSB) foi relevante nas duas vezes em que se candidatou pelo partido à presidência do Brasil, mas minimizou sua importância no cenário atual: "Com o Ciro candidato, qualquer um ganha. Ele tem importância, mas essa importância é insignificante para nós. Ele é derrotado em toda simulação do primeiro turno com os adversários efetivos que tem."