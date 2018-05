Presidente do PP se encontra com Temer um dia após desembarcar do governo

BRASÍLIA - Um dia após anunciar o desembarque do PP do governo, o presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI), se reuniu na manhã desta quarta-feira, 13, com o vice-presidente Michel Temer. O encontro aconteceu no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência.

Segundo apurou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, o dirigente do PP fez um relato ao peemedebista sobre o cenário da bancada no Congresso em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nogueira disse a Temer que, dos atuais 46 deputados da legenda, somente seis deputados, "ou menos", devem votar contra o impedimento da petista.

Esse foi pelo menos o segundo encontro no período de uma semana entre Nogueira e Temer. Na semana passada, os dois já tinham se encontrado em São Paulo. Nos encontros, o vice-presidente tem feito "acenos" de mais espaço para o PP, caso assuma a presidência da República no lugar de Dilma.

De acordo com parlamentares do PP, Temer tem procurado ser mais discreto ao conversar sobre o assunto, cabendo a aliados dele fazerem ofertas mais diretas. Ao PP, teriam sido oferecido os ministérios da Integração Nacional e das Cidades. O partido, contudo, também quer a Saúde.

Até a semana passada, Ciro vinha negociando tanto com Dilma quanto com Temer. No Planalto, a promessa era de dar a Saúde para o PP, se Dilma se salvasse do impeachment. Após o desembarque da sigla, o governo da petista investe na negociação no varejo com cada deputado do partido.