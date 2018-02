Presidente do PP diz que Executiva deve definir apoio O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), disse na manhã desta quarta-feira que a palavra final sobre o apoio do partido nestas eleições deve ser delegada à executiva nacional da legenda. Ao chegar à convenção do partido, realizada hoje em Brasília, o senador afirmou que o PP está "em seu melhor momento com o governo" e que os principais líderes querem a aliança com a presidente Dilma Rousseff. "A Executiva quer o apoio a Dilma", enfatizou. Dissidentes, no entanto, pedem a neutralidade da sigla.