Presidente do PP cancela reunião que decidiria sobre permanência no governo

BRASÍLIA - O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), decidiu cancelar a reunião da legenda, marcada para as 14h desta quarta-feira, 6, em que as bancadas da Câmara e do Senado votariam pela permanência ou não do partido no governo Dilma Rousseff. Segundo Ciro, a reunião foi cancelada após a ala pró-impeachment do PP questionar a votação.

Deputados antigoverno reclamaram que a reunião das bancadas não é a instância apropriada para a decisão. Segundo eles, apoio ou não ao governo somente pode ser votado em reunião do diretório do partido. Ciro Nogueira deve conceder entrevista coletiva ainda nesta manhã para falar sobre o assunto.