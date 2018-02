Presidente do PMDB-MG substitui Ribeiro na Agricultura

Na conversa com Temer ficou definido também que o atual ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Wellington Moreira Franco, do PMDB, irá para a Secretaria de Aviação Civil, no lugar de Wagner Bittencourt. Quando se encontrar com Mendes Ribeiro, na tarde desta sexta, o ainda ministro da Agricultura vai dizer à presidente Dilma se aceita ou não ir para a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) ou se retorna à Câmara dos Deputados.

A SAE está sendo cobiçada pelo PSD, de Gilberto Kassab, apesar de o ex-prefeito de São Paulo ter declarado que não quer pasta nenhuma na Esplanada, este ano. Para o PSD já estava acertada a ida de Guilherme Afif Domingos para o novo ministério das Micro e Pequenas empresas. Mas a entrada do partido no governo está ainda dependendo de mais negociações por conta das ultimas declarações de Kassab.

O destino do PR, que almeja um ministério, ainda não está definido. O partido quer Luciano Castro no Ministério dos Transportes, hoje ocupado por Paulo Passos. Mas esta não é a opção da presidente Dilma, que ainda vai discutir o tema com o partido. As primeiras mudanças na Esplanada deverão ser anunciadas ainda nesta sexta.