Presidente do PMDB defende candidatura Pezão no RJ O presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), afirmou na tarde desta segunda-feira, 13, que a candidatura do vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, ao governo do Estado é "competitiva" e "inarredável" e repeliu a possibilidade de o partido abrir mão da cabeça de chapa no Estado para apoiar o PT. "Isso não se discute", disse ele, repudiando, indiretamente, a proposta do presidente do PT do Rio, Washington Quaquá, de fazer uma coligação PT-PMDB, com o senador Lindbergh Farias como candidato a governador e o hoje governador Sérgio Cabral Filho concorrendo ao Senado. Raupp desconversou, porém, quanto à possibilidade de o PMDB do Rio não apoiar a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição se, no Estado, os petistas não apoiarem Pezão - ameaça que tem sido feita pelos peemedebistas fluminenses.