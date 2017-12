Presidente do PDT aceita convite para assumir Previdência O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, teve uma conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e o convidou para assumir o Ministério da Previdência Social. Lupi aceitou o convite, de acordo com relato de um dos parlamentares que conversaram com ele. Tarso atendeu a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao aceitar o convite, o pedetista deixou claro que o PDT está disposto a apoiar o governo, com ou sem ministério e disse que aceitará o convite como "missão". Segundo um deputado do PDT que conversou com Lupi, Tarso informou também que o presidente Lula quer encerrar a montagem do Ministério nas próximas 48 horas. A idéia é anunciar a nova equipe na reunião do conselho político nesta quinta-feira, da qual devem participar todos os presidentes de partidos da base aliada.