Presidente do PC do B disse não ver irregularidades

Rabelo garantiu que o PC do B manterá "apoio e solidariedade" ao ministro do Esporte, Orlando Silva. "Alguém está fazendo intriga contra ele e o PC do B", comentou. Desde domingo, o jornal O Estado de S. Paulo vem publicando reportagens que apontam falhas em convênios firmados pelo Ministério com instituições ligadas a representantes do PC do B.

Embora os comunistas não tenham obtido o espaço desejado no governo Dilma Rousseff, Rabelo amenizou o desconforto externado por dirigentes e parlamentares do partido. "Eu não posso me queixar de nada. Estamos em processo permanente de negociação e, só quando essa etapa for encerrada, poderemos fazer o balanço", afirmou ele, numa referência aos cargos.