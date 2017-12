Presidente do México felicita Lula por reeleição O presidente do México, Vicente Fox, felicitou por telefone seu homólogo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião de sua reeleição no último fim de semana, informaram nesta terça-feira o porta-voz do México. Além disso, os dois líderes aproveitaram para conversar sobre as vantagens da realização de um segundo turno nos processos eleitorais quando existe uma concorrência "muito ferrenha" entre dois candidatos, disse o porta-voz da Presidência do México, Rubén Aguilar. Lula conseguiu se reeleger no dia 29 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais, com 60,1% dos votos, enquanto Geraldo Alckmin alcançou 39,9% do apoio popular. Na última segunda, "o senhor presidente Fox e o presidente Lula falaram durante a tarde. O presidente Lula tomou a iniciativa e o presidente Vicente Fox aproveitou a ligação para felicitá-lo", declarou Aguilar. Questão mexicana No dia 29 de junho, pouco antes das eleições de 2 de julho no México, Fox expressou seu apoio à realização do segundo turno na tumultuada eleição presidencial de seu país, em declaração divulgada pelo jornal francês Le Figaro, mas a medida precisa de reformas eleitorais profundas para ser materializada. "O presidente Lula também comentou com o presidente Vicente Fox as enormes possibilidades do segundo turno para solucionar a problemática eleitoral", disse Aguilar. O porta-voz de Fox acrescentou que nesta conversa o presidente brasileiro disse que este tipo de medida funciona em seu país e permite solucionar os conflitos eleitorais. Fox cederá o poder ao conservador Felipe Calderón no dia primeiro de dezembro. Calderón venceu nas últimas eleições presidenciais, por uma pequena margem de 233.831 votos, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, que não reconhece a vitória de seu adversário.