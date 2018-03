Presidente do Instituto Lula defende origem lícita de doação da construtora Odebrecht

São Paulo - O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, disse na tarde desta segunda-feira, 22, que o dinheiro doado pela Odebrecht para a organização que leva o nome do ex-presidente é da "origem mais lícita". Okamotto defendeu que o procedimento existe em vários países do mundo.

"Essa experiência de pedir dinheiro para Instituto também não é invenção nossa, outros ex-presidentes já pediram", disse Okamotto, sem citar o Instituto do tucano Fernando Henrique Cardoso.

O presidente do Instituto Lula disse que pediu dinheiro às melhores empresas de todos os setores, entre elas a empreiteira Odebrecht. Ele discorreu ainda sobre a função do instituto e sua atuação no Brasil e no exterior.

"As contribuições são para continuarmos nosso trabalho de discutir democracia", disse Okamotto, amigo e um dos assessores mais próximos de Lula. O dirigente foi convocado a prestar esclarecimentos na CPI da Petrobrás. Em resposta, petistas articularam um pedido de convocação e quebra de sigilo de Sérgio Fausto, superintendente executivo do Instituto FHC.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Okamotto não quis comentar com os jornalistas sobre uma eventual preocupação da cúpula do Instituto com a prisão de Marcelo Odebrecht, presidente da construtora Norberto Odebrecht, na 14ª fase da Lava Jato, deflagrada na sexta-feira, 19.