Presidente do Ibama é exonerado do cargo 'a pedido' O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Abelardo Bayma Azevedo, foi exonerado do cargo. Segundo despacho publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU), Bayma deixa o cargo "a pedido". Ainda não há informação sobre quem assumirá o comando do órgão ambiental.