Presidente do DEM ironiza avaliação de Lula sobre economia

O presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia, ironizou a avaliação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nesta segunda-feira, 18, da situação econômica do País, em seu programa semanal Café com o Presidente, destacando que desde que a República foi proclamada, o Brasil vive seu melhor momento. "O presidente Lula deve ter acordado de um sonho e ficou na dúvida se é realidade ou não, porque é só analisar os números da economia e os baixos índices de crescimento", afirmou Maia, ao participar do seminário Nova Gestão do Transporte Aéreo organizada pelos democratas da capital paulista. Ainda num contraponto às declarações de Lula, Rodrigo Maia disse: "Agora à tarde, quando o presidente Lula receber os dados da economia, que recebe todo início de semana do Ministério da Fazenda, vai ver que (a avaliação sobre o desempenho da economia) não passou de um sonho que infelizmente não é a realidade". O parlamentar disse que o seminário sobre o setor aéreo é uma das provas de que o Brasil vem investindo muito pouco na área de infra-estrutura. "E não é só no governo Lula, mas também no de FHC", emendou o líder do Democratas, fazendo a ressalva de que no governo do tucano Fernando Henrique houve poucas reformas e que o Brasil enfrentou crises externas.