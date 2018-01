Presidente do Conselho Mundial da Água será secretário de Recursos Hídricos de Alckmin

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta quinta-feira, 11, o nome de Benedito Braga como o novo secretário de Recursos Hídricos. Braga assume oficialmente a pasta em janeiro no lugar do atual secretário Mauro Arce.

Presidente do Conselho Mundial da Água e professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Benedito Braga liderará a secretaria fragilizada desde o ano passado pela crise de abastecimento de água. Em entrevista concedida ao Estado em agosto, Alckmin se referiu a Braga como "o grande mestre" e "um dos grandes especialistas" do setor hídrico.

Alckmin ainda estuda o destino de Mauro Arce, mas é provável que ele seja nomeado secretário de Energia no próximo mandato do tucano.

O governador vai anunciar também o novo secretário da Fazenda. Renato Villela substituirá Andrea Calabi na pasta. Villela foi secretário-adjunto de Joaquim Levy quando o futuro ministro da presidente Dilma Rousseff era secretário da Fazenda da gestão de Sérgio Cabral (PMDB), no Rio.

A mudança no comando da secretaria de Recursos Hídricos é apenas a primeira prevista na reforma que Alckmin pretende fazer em seu primeiro escalão antes de começar seu novo mandato. Ele também deve promover trocar nas estatais - órgãos da administração indireta. Na semana passada, o governador já sinalizou que vai substituir o atual presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Mário Bandeira. Bandeira indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga o cartel no setor metroferroviário que operou em São Paulo de 1998 a 2008, nas gestões de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin - todos do PSDB.