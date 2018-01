Presidente do Conselho de Ética pedirá que colegiado também funcione durante recesso

BRASÍLIA - O presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo (PSD-BA), afirmou nesta sexta-feira, 4, que apresentará questão de ordem ao plenário da Casa pedindo que, caso o Congresso Nacional seja convocado durante o recesso parlamentar do final do ano, o colegiado também funcione nesse período. O parlamentar deve fazer o pedido na segunda-feira, 7, durante sessão extraordinária convocada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para eleição dos membros da Comissão Especial que dará parecer sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Na prática, Araújo pedirá que o funcionamento do Conselho de Ética seja incluído na pauta específica de eventual convocação do Congresso durante o recesso. Deputados governistas articulam para que uma das pautas dessa convocação seja o processo de impeachment de Dilma. O Palácio do Planalto quer acelerar a tramitação do processo contra a petista para evitar que o governo fique sangrando e também uma mobilização popular mais intensa pelo afastamento da petista. "Por que funcionar a Câmara somente com impeachment? Vamos votar o Conselho de Ética junto", afirmou Araújo.

"Estou brigando para que o Conselho também funcione, porque, se funcionar, o processo de Eduardo Cunha vai continuar andando", afirmou. O peemedebista é alvo de representação no colegiado por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de mentir à CPI da Petrobrás ao afirmar que não tinha contas secretas na Suíça, algo comprovado por documentos do Ministério Público suíço. Na próxima terça-feira, 8, o conselho deve votar pela continuidade ou não do processo contra o presidente da Câmara.