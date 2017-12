Presidente do Conselho de Ética deve ser definido quinta O futuro presidente do Conselho de Ética da Câmara será definido nesta quinta-feira, dia 1º, às 10 horas. A eleição foi marcada pelo atual presidente, Ricardo Izar (PTB-SP), que disputará a reeleição. O PT reivindica a presidência do Conselho, mas só definirá quem será o candidato em reunião prevista para esta terça-feira, 27. Inicialmente, o partido havia prometido a vaga para José Eduardo Cardozo (PT-SP). Mas petistas do grupo majoritário têm restrições ao nome de Cardozo. Uma das hipóteses é que o PT venha a abrir mão do comando do Conselho e escolha um deputado de outro partido para ocupar o cargo. O nome do deputado José Carlos Araújo, do PR (ex-PL) da Bahia é um dos cotados para disputar a presidência do Conselho contra Izar. Araújo contaria com o apoio do PT e de partidos da base aliada, como o PP, para se eleger. O Conselho é integrado por 30 deputados - 15 titulares e 15 suplentes. Os partidos têm até a noite de quarta-feira para designar os deputados que vão integrar o Conselho de Ética. "Já registrei minha candidatura e a eleição vai ser na quinta-feira pela manhã", disse ontem Izar.