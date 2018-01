Presidente do Banco do Brasil pede para deixar o cargo

Atualizado às 12h40

Brasília - O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, pediu ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, para deixar o comando do banco. Segundo fontes, um mês antes das eleições, ele teria informado ao ministro que, num eventual segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ele não iria continuar no cargo. De acordo com essas fontes, Bendine afirmou considerar que termina um ciclo, num cargo que traz muito desgaste pessoal.

Mantega teria pedido a Bendine que aguardasse no cargo até a escolha do seu sucessor. Entre os cotados para assumir o posto, está o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, Paulo Rogério Caffarelli, que é funcionário de carreira do BB, e Alexandre Abreu, que é vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, ambos ligados a Bendine.

O atual presidente do BB está no cargo desde abril de 2009, antes mesmo do início do governo Dilma. Conforme o Broadcast informou na semana passada, deve haver mudanças no comando da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES no segundo mandato de Dilma.

No fim de outubro, reportagem do jornal Folha de S. Paulo revelou que o Banco do Brasil aprovou concessão de crédito no empréstimo de R$ 2,7 milhões feito para a apresentadora de TV e socialite Val Marchiori. De acordo com a publicação, a empresária é amiga de Aldemir Bendine. Por meio de nota, o banco informou não haver ilegalidade na operação.