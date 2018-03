Presidente discute ritmo do PAC com ministros Durou cerca de três horas a reunião do presidente Lula com ministros para avaliar as obras de infra-estrutura e logística do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo relato de participantes, foi feito um balanço do andamento dos projetos e uma análise gerencial e administrativa das obras. O foco maior foi no setor de transportes, incluindo obras em rodovias e ferrovias. A reunião deve continuar na segunda-feira, para discutir obras nos setores de portos e aeroportos. Participaram ontem os ministros do Transportes, Alfredo Nascimento; da Casa Civil, Dilma Rousseff; do Planejamento, Paulo Bernardo, e do Meio Ambiente, Carlos Minc, além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho. Minc lançou anteontem um programa para acelerar a concessão de licenças ambientais - um dos entraves para obras do PAC Da reunião de segunda feira, além desses ministros, devem participar os da Defesa, Nelson Jobim, e da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.