Presidente discute infra-estrutura com ministros e estatais O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na manhã desta quarta-feira, com ministros e representantes de estatais, para discutir medidas de infra-estrutura que ajudem o País a crescer 5% a partir do próximo ano. A reunião foi interrompida e será retomada às 16 horas. Eles estão discutindo um conjunto de medidas que sejam capazes de incentivar os investimentos e também impor limites aos gastos públicos. Uma das propostas em estudo é a criação de um fundo de investimento para saneamento. Participam do encontro os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff; da Fazenda, Guido Mantega; do Planejamento, Paulo Bernardo; de Minas e Energia, Silas Rondeau; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; das Cidades, Marcio Fortes; do Trabalho, Luiz Marinho; dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Também estão presentes o diretor-geral do DNIT, Mauro Barbosa, e os presidentes da Petrobras, Sergio Gabrielli, do BNDES, Demian Fiocca, e da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho; o secretário de saneamento do Ministério das Cidades, Abelardo de oliveira Filho e o superintendente nacional de saneamento da CEF, Rogério de Paula Tavares. Com Agência Brasil