Presidente Dilma participa de missa da JMJ no Rio São Paulo, 28/07/2013 - A presidente Dilma Rousseff participa na manhã de hoje da missa pela 28ª Jornada Mundial da Juventude, rezada pelo Papa Francisco às 10 horas na Praia de Copacabana, no Rio. Segundo agenda oficial, divulgada pela Secretaria de Imprensa do Planalto, Dilma deve chegar às 9 horas no Aeroporto Santos Dumont, participar da missa e, depois, às 13h15, partir do Santos Dumont de volta a Brasília. (Equipe AE)