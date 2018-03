Presidente Dilma não participa do 1º de Maio em SP, diz Lupi

São Paulo, 1º - A presidente Dilma Roussef não participará das comemorações do Dia do Trabalho neste domingo, 1º, em São Paulo (SP), informou o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi. Segundo o ministro, Dilma está sobrecarregada, "despachando, inclusive, aos sábados e domingos no Palácio do Planalto". Lupi explicou que ficou acertado um rodízio entre os ministros para representar a presidente nas festividades de hoje. Ele participa das festividades na capital paulista promovidas pela Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e Nova Central. O evento está sendo realizado na Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste da capital e parte da estrutura do placo caiu.

O ministro comentou que as festividades de 1º de Maio são uma boa oportunidade para conscientizar empresas e trabalhadores sobre a necessidade de equipamentos de segurança no trabalho. "Perto de 4% do total de trabalhadores ativos têm problemas de acidentes no trabalho, alguns até mais graves, como casos de mutilação", comentou.

Segundo Lupi, o Ministério vai firmar, na próxima terça-feira, convênio com o Tribunal Superior do Trabalho (TST) para divulgar os direitos dos trabalhadores e os deveres das empresas com relação aos equipamentos de proteção no trabalho. "São campanhas educativas. Não queremos criar uma 'indústria de multas". Segundo ele, a punição às empresas deve ser o último recurso no caminho da conscientização sobre a necessidade de se evitar acidentes de trabalho.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é aguardado no evento por volta das 11 horas. O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab esteve mais cedo na solenidade, segundo informações da assessoria da Prefeitura.