Presidente Dilma diz que 2013 termina melhor do que começou

A presidente Dilma Rousseff escreveu nesta terça, 31, em sua coluna semanal "Conversa com a presidenta", uma mensagem de fim de ano aos brasileiros em que deseja "um Ano Novo cheio de felicidade e prosperidade" e "muito progresso e justiça social para o Brasil".

Para a presidente, 2013 termina melhor do que começou e o brasileiro tem motivos para esperar um 2014 "ainda melhor". "As dificuldades que enfrentamos, aqui dentro e lá fora, não foram capazes de interromper o ciclo positivo que tem garantido a melhoria da vida de todos", disse.

Em um balanço do ano, Dilma elogiou a atuação do próprio governo em temas como emprego, redução da burocracia e diminuição de impostos. Segundo a presidente, "o governo teve uma ação firme, atuou nos gastos e garantiu o equilíbrio fiscal, atuou na redução de impostos e da conta de luz".

"Sinto alegria de poder tranquilizar os brasileiros dizendo que em 2014 o seu padrão de vida vai ser ainda melhor. Sem risco de desemprego, em condições de abrir sua empresa ou ampliar o seu próprio negócio", escreveu.

Já em mensagens divulgadas no Twitter, a presidente disse que "existem poucos lugares no mundo onde o povo tenha melhores condições de crescer, melhorar de vida e ser mais feliz". Ao desejar um ano-novo cheio de felicidade e prosperidade, Dilma ainda disse que "o Brasil será do tamanho dos nossos sonhos. Se imaginarmos um país justo e lutarmos por isso, é o que conquistaremos".