Presidente de Portugal Cavaco Silva é reeleito, segundo mídia

As cadeias de TV líderes do país --SIC, RTP e TVI-- colocaram a porcentagem de votos a favor de Cavaco Silva entre 51,4 por cento e 58 por cento, comparado com os cerca de 19 por cento de Manuel Alegre, seu principal concorrente.

As pesquisas de boca de urna em Portugal são tradicionalmente muito precisas. Os resultados completos sãoesperados para mais tarde neste domingo ou cedo na segunda-feira.

Mesmo que seu partido esteja na oposição, a reeleição de Cavaco Silva para um cargo simbólico daria o impulso necessário ao Governo de minoria socialista do primeiro ministro José Sócrates.

O cargo de presidente é meramente protocolar, mas a vitória do centro-direitista Cavaco Silva pode reforçar as iniciativas do país para evitar um resgate econômico internacional e endurecer as medidas de austeridade fiscal, estratégias que o presidente apoia no combate à crise financeira.

Se espera que a vitória do ex-profesor de economia, que foi primeiro ministro entre 1985 e 1995, reforce os planos de Sócrates para cortar o déficit pressuposto de Portugal, aplicando duras medidas de austeridade destinadas a evitar um resgate internacional.