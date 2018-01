Presidente de Conselho nega movimento pró-deputada

BRASÍLIA - O presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo (PDT-BA), afirmou desconhecer o movimento do baixo clero para inocentar, no processo de cassação de mandato, a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada em vídeo recebendo dinheiro do esquema de corrupção no governo do DF, que ficou conhecido como "mensalão do DEM". "Não vi esse movimento, até porque o processo nem começou direito. Estamos na fase de defesa", disse ele, em entrevista nesta quinta-feira pela manhã à rádio Estadão ESPN.

Ouça à íntegra da entrevista

Conforme o Estado revelou ontem, deputados do chamado baixo clero - com pouca expressão política - começaram a se articular em defesa de Jaqueline. Os parlamentares alegam que o vídeo - gravado em 2006 - exibe uma suposta irregularidade cometida antes de a deputada assumir o mandato, e que, portanto, ela não deveria perder o cargo.

Araújo insinuou que poderá rejeitar esta tese: "Tem que se levar em consideração a vida pregressa (dos deputados)". Segundo ele, o Conselho de Ética da Casa precisa "dar uma resposta para a sociedade", mas fez a ressalva de que "não se pode deixar de cumprir o que a lei manda".

Os deputados que pretendem sair em defesa de Jaqueline Roriz também devem argumentar que caixa 2 - justificativa apresentada pela deputada para explicar o destino do dinheiro recebido - é um erro corriqueiro em campanhas políticas. Araújo, contudo, também não deve aceitar o argumento. "É difícil que a sociedade possa aceitar esse procedimento", declarou Araújo durante a entrevista.

Bolsonaro. Sobre a polêmica envolvendo o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ), acusado de racismo e homofobia depois de declarações ao programa CQC, da Band, Araújo afirmou que "o Conselho de Ética só pode se manifestar depois que algum partido fizer representação junto ao conselho".

"Mas eu acho que foi uma postura que não condiz com um parlamentar. Nos tempos atuais, não podemos conviver com um deputado que tenha posições racistas", disse.