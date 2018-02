Presidente da Unica diz que ficou decepcionada com Dilma

A presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Elizabeth Farina, disse que ficou muito decepcionada com o discurso da presidente Dilma Rousseff, na Confederação Nacional da Indústria (CNA). "Minha decepção é muito grande porque a palavra agroenergia não foi dita nenhuma vez no discurso da presidente", afirmou ela.

Em compensação, disse a presidente da Unica, tanto o candidato Eduardo Campos (PSB) quanto Aécio Neves afirmaram que o etanol e a agroenergia farão parte do plano estratégico deles. "Isso mostra que temos de incluir a agroenergia no processo de desenvolvimento do País".

Farina disse que o mais estranho é que o assunto estava na pauta da sabatina da CNA e que a presidente não se lembrou dele. Ela afirmou que hoje o setor passa por uma séria crise. Quarenta e quatro usinas fecharam as portas e 60 estão em recuperação judicial. O setor tem ainda R$ 1,4 bilhão para receber de resíduos do PIS/Cofins, mas não há perspectivas de depósito do valor por parte do Tesouro antes de cinco anos.