Presidente da Sociedade Rural Brasileira filia-se ao PSD

Cesário, que é agricultor e pecuarista, afirmou que decidiu aceitar o convite para "ter o partido muito bem representado" no setor rural. "A gente vai falar de agricultura no partido, porque é só o que eu sei falar", disse. Segundo ele, ainda não há nenhum tipo de anseio por cargos eletivos em pauta. "Por enquanto, nós estamos chegando para apoiar o partido, as pessoas, os deputados e os muitos amigos que eu tenho aqui", explicou.

Cesário reforçou que aceitou o convite, pois acredita que o partido se identifica com as questões do campo. "É interessante, porque é um partido que tem as suas lideranças principalmente na capital, o presidente é um ex-prefeito, mas (o PSD) tem uma ramificação, tem uma geração no campo brasileiro muito boa", avaliou. "Me identifiquei com esses parlamentares do PSD, deu um casamento forte."

O presidente da sigla, Gilberto Kassab, comemorou a chegada do ruralista. "O presidente da Sociedade Rural Brasileira é um dos quadros mais qualificados do agronegócio brasileiro. E vem com a sua presença qualificar o partido nessa área", afirmou. Segundo Kassab, Cesário vai assumir a coordenação do programa partidário "no campo da agricultura e agronegócio". "E aqui em São Paulo ele também assume no nosso programa de governo o capítulo da agricultura", ressaltou.