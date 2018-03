Presidente da SIP defende liberdade de expressão na AL No primeiro dia da Reunião de Meio de Ano da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), o presidente da instituição, Milton Coleman, do The Washington Post, disse que o encontro pretende "fazer de tudo para atrair as pessoas à causa da liberdade de expressão e de informação" e citou Equador, Venezuela e Argentina como países onde, apesar da democracia instalada, os meios de comunicação estão sob ameaça.