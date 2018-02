Presidente da Petrobrás depõe à CPI mista nesta quarta

A presidente da Petrobrás, Graça Foster, volta ao Congresso na tarde desta quarta-feira, 11, para prestar depoimento à CPI mista da Petrobrás. Os parlamentares farão questionamentos sobre a compra da refinaria de Pasadena (EUA), além de outras denúncias envolvendo a estatal.

No fim de maio, Graça Foster compareceu à CPI do Senado. Aos senadores, ela afirmou que , se duas cláusulas relacionadas à compra da refinaria fossem conhecidas pelo conselho de administração da empresa, haveria no mínimo uma "boa discussão" e talvez a aquisição de 50% das ações do empreendimento não tivesse sido autorizada em 2006.

A negociação é investigada por órgãos de controle em razão de suspeitas de irregularidades.

Nessa terça, a CPI do Senado ouviu o ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa, preso pela Polícia Federal em maio, por suspeitas de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro. Costa refutou as acusações e também negou que tenha havido superfaturamento em obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.