Presidente da OAB diz que Miguel Reale ainda ensinará muitos brasileiro Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto Busato, lamentou hoje a morte do jurista Miguel Reale, mas destacou que sua obra ainda ensinará muitos estudantes brasileira. "Miguel Reale deixa uma obra fantástica e tem muito a nos ensinar". afirmou em entrevista à Rádio Eldorado. Para Busato, a obra dele deve ser vista como modelo por todos. "Miguel Reale era um jurista de vanguarda, um crítico do seu tempo. Era profissional exemplar e um referência". Roberto Busato lembra que Miguel Reale lutou de forma intensa para a redemocratização do país e disse acreditar o filho Miguel Reale Júnior continuará o trabalho iniciado pelo pai.