Presidente da OAB critica Jobim por negar revogação da Anistia O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, criticou nesta quarta-feira, 30, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e os comandantes militares por serem contra a criação da Comissão da Verdade, dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos, que deve investigar a tortura e os arquivos do período da ditadura militar (1964-1985).