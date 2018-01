Presidente da OAB critica Bolsonaro e defende abertura de processo

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, defendeu nesta sexta-feira, 1º de abril, a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ). Cavalcante considerou discriminatórias as declarações de Bolsonaro ao programa CQC, exibidas na segunda-feira, 28, nas quais classificou de "promiscuidade" a possibilidade de um filho se relacionar com uma negra.

Em nota divulgada nesta sexta, o presidente da OAB afirmou que as palavras do deputado "violam a Constituição e a lei" e são também "incompatíveis com a dignidade do Parlamento e com a relevância do cargo de deputado federal". No texto, diz que, se for o caso, Bolsonaro deve ser afastado do cargo.

Ainda segundo a nota, Cavalcante solicitou estudos à Comissão da Diversidade Sexual da OAB para reforçar o requerimento apresentado pela OAB-RJ nessa quarta-feira, 30 de março, à Câmara, que pede abertura de processo por quebra de decoro parlametnar.

O secretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos, Ramaís Silveira, também defendeu investigação. "A inviolabilidade do discurso parlamentar não é um salvo-conduto para discriminação", disse. "Ao fazer declarações racistas o deputado está cometendo um crime comum e pode ser processado e perder seu mandato por isso", concluiu Silveira, que preside o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O debate sobre os limites da imunidade parlamentar é defendido por diversos parlamentares. "A Comissão de Constituição e Justiça precisa discutir a fronteira entre a imunidade e o abuso das prerrogativas pelos parlamentares", diz Chico Alencar (PSOL-RJ). "Todos são livres, mas ninguém pode sair pelado na rua porque é atentado ao pudor. O mesmo vale nesse caso, não existe imunidade para se manifestar racismo", complementa Manuela D'Ávilla (PC do B-RS), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.