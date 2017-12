Presidente da Nicarágua visitará Brasil na quarta-feira O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, fará na quarta-feira, 14, sua primeira visita oficial ao Brasil desde que está no poder, informaram nesta segunda-feira, 12, fontes oficiais. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber Ortega a partir das 10 horas. Os dois presidentes participarão de uma audiência privada e devem assinar acordos sobre diferentes áreas de cooperação. Após o encontro, ambos devem fazer uma declaração à imprensa. Um dos assuntos que Lula e Ortega devem discutir diz respeito a um programa na área de biocombustíveis. A cana-de-açúcar, produto utilizado na produção de etanol, é abundante na Nicarágua e no resto da América Central. Ortega foi eleito presidente da Nicarágua pela segunda vez em novembro de 2006 e assumiu o cargo em janeiro deste ano. Ele tem estreitas relações pessoais com Lula, criadas dentro do Fórum São Paulo, organização que reúne grupos e partidos da esquerda latino-americana.