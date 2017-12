Presidente da Nicarágua cancela visita ao Brasil O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, cancelou a visita que faria nesta quarta-feira, 14, ao Brasil para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com uma nota oficial do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, houve um problema técnico no vôo que traria Ortega ao País. Uma nova visita ainda não foi agendada. Na segunda-feira, 12, o Palácio do Planalto havia anunciado a visita do presidente da Nicarágua para discutir programas de cooperação em diversas áreas. Essa seria a primeira visita de Ortega ao Brasil desde que ele venceu as eleições na Nicarágua. A recepção oficial, que estava prevista para as 10 horas desta quarta-feira, foi retirada da agenda de Lula. Ortega foi eleito presidente da Nicarágua pela segunda vez em novembro de 2006 e assumiu o cargo em janeiro deste ano. Ele tem estreitas relações pessoais com Lula, criadas dentro do Fórum São Paulo, organização que reúne grupos e partidos da esquerda latino-americana.