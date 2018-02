Presidente da Itália envia carta a Dilma sobre Battisti O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, enviou carta à presidente Dilma Rousseff comentando o caso do ex-ativista italiano Cesare Battisti. No texto, ele afirma que o fato de o governo brasileiro ter decidido no final do ano passado não extraditar o "terrorista Cesare Battisti" é um "motivo de desilusão e de amargura" em seu país, informou a agência Ansa.