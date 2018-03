Presidente da Infraero assumirá secretaria na Defesa

Barboza não vai acumular cargos. Para a Infraero será nomeado, interinamente, o diretor de Operações, João Márcio Jordão. A indicação para a presidência da Infraero de Gustavo Matos do Vale, diretor do Banco Central (BC), deve ser confirmada nos próximos dias. Ela depende de reunião do Conselho, que está prevista para a próxima quarta-feira. Ao mesmo tempo, a presidente Dilma Rousseff prepara a criação da nova Secretaria de Aviação Civil, que ficará vinculada diretamente à Presidência e que deverá ser ocupada pelo ex-presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão. Dilma espera resolver essa questão da secretaria no início do próximo mês.