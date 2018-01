Presidente da França e Dilma iniciam reunião de trabalho O presidente da França, François Hollande, chegou no final da manhã desta quinta-feira, 12, ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde foi recebido pela presidente Dilma Rousseff. O líder francês realiza uma visita de Estado ao País entre hoje e amanhã, e já iniciou reunião de trabalho com a presidente Dilma. No início desta tarde está prevista uma cerimônia de assinatura de acordos e uma declaração dos dois presidentes à imprensa, também no Planalto. Em seguida, eles participam de um almoço no Palácio do Itamaraty. Às 16h, Hollande participa do Diálogo de Alto Nível Brasil-França em Educação, no Museu Nacional, na capital federal. No final de tarde, o presidente francês embarca para São Paulo.