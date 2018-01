Presidente da Febem assume Segurança Pública em SP O atual presidente da Febem, Saulo de Castro Abreu Filho, será o novo secretário da Segurança Pública. Ele assume no lugar de Marco Vinício Petrelluzzi, que deixa o cargo para disputar uma vaga de deputado federal. A posse será no próximo dia 22. Na ocasião, serão empossados outros secretários, que ocuparão as pastas com a saída dos antigos, que saem para disputar a eleição. O nome de Castro estava entre os cotados para o cargo. Castro preside a Febem desde janeiro deste ano, no lugar de Benedito Duarte, que pediu demissão em meio à crise provocada pela fuga do menor Batoré, acusado da autoria de 15 homicídios. Convidado pelo então governador Mário Covas para o cargo, Saulo de Castro disse que não aceitaria "o desafio" se tivesse sido outra pessoa a convidá-lo. O novo secretário assume a pasta num momento em que o número de sequestros no estado disparou e que o governo de Geraldo Alckmin diz que a segurança pública é sua prioridade. Antes de dirigir a Febem, Abreu Filho, de 40 anos, foi promotor de Justiça em São Paulo, passando por comarcas de cidades do interior e da Grande São Paulo. Em 1990, passou a titular do 1º Tribunal do Júri, de onde se afastou em março de 1995 para ser corregedor-geral da Administração, na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica.